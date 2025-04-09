Cơ nghiệp lao đao, nữ chủ tịch thế chấp cả nhà riêng để vay nợ

Vừa thoát án hủy niêm yết, lại lỗ nặng

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa công bố thông tin bất thường cho thấy doanh nghiệp này lỗ nặng hơn sau soát xét bán niên.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng, SMC lỗ hơn 173 tỷ đồng trong nửa đầu năm, thay vì con số gần 150 tỷ đồng như trong báo cáo tự lập. Báo cáo hợp nhất soát xét cho thấy SMC lỗ hơn 81 tỷ đồng, thay vì lỗ 43,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân SMC lỗ nhiều hơn là do doanh nghiệp phải tăng dự phòng khoản phải thu tại các đơn vị thành viên với số tiền hơn 18 tỷ đồng, cùng với hơn 5 tỷ đồng chi phí tổn thất đầu tư tại Công ty VSSC và chi phí xóa nợ hơn 18 tỷ đồng với công ty con SMC Đà Nẵng do đang thực hiện thủ tục giải thể.

Báo cáo cũng ghi nhận việc SMC đã thực hiện tạm ứng số tiền 42 tỷ đồng cho Chủ tịch HĐQT SMC là bà Nguyễn Thị Ngọc Loan để giải quyết công việc. Việc tạm ứng này đã được báo cáo với HĐQT tại phiên họp ngày 21/8 và hiện vẫn chờ sự xem xét phê duyệt của HĐQT công ty.

Chủ tịch HĐQT SMC đang thế chấp các tài sản cá nhân là toàn bộ cổ phiếu và nhà riêng cho nhà cung cấp và tổ chức tín dụng để đảm bảo cho các khoản nợ vay của SMC.