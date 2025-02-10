Có nên truyền và điện di vitamin C làm đẹp da?

Lướt mạng xã hội Facebook, không khó để bắt gặp các bài viết giới thiệu các loại vitamin hoa quả, vitamin C dạng truyền dịch để làm đẹp da. Như tài khoản N.C vừa đăng video một người đang nằm trên giường, tay đang được truyền dịch. Chủ tài khoản này giới thiệu đó là vitamin hoa quả, giúp bổ sung đường, các loại vitamin nhóm B, nhóm C… không chỉ giúp đẹp da vượt trội mà còn cung cấp năng lượng giúp người ăn uống kém tăng cường miễn dịch, ốm dậy nhanh hồi phục.

Trên mạng xã hội đang rộ lên truyền vitamin C tại nhà để làm đẹp da, tăng sức đề kháng

Hiện nay, để tiết kiệm chi phí, nhiều người đã thuê các nhân viên tại các cơ sở làm đẹp đến thực hiện truyền dịch vitamin hoa quả, vitamin C tại nhà. Hoặc một số cơ sở làm đẹp có dịch vụ truyền tại nhà với chi phí khoảng 300.000 đồng/lần truyền.

Ngoài dạng truyền, không ít người còn kháo nhau nên điện di vitamin (đưa trực tiếp dưới da) để tăng thêm hiệu quả. Chị Ngọc Thủy, phường Vườn Lài, TPHCM – kể, sau khi truyền dịch vitamin C tại nhà, da chị có cải thiện. Nhưng chị vẫn chưa hài lòng vì da mặt mình còn nám, “sần sùi” và không được lán mịn, căng mướt. Chị quyết đến một spa gần nhà nhờ điện di thêm vitamin C vì nghe đâu, nếu áp dụng cả hai phương pháp này thì da sẽ trắng, sáng, mọng nước như da em bé.

Tại các spa, phương pháp điện di vitamin C này có giá từ 300.000 – 500.000 đồng/liệu trình, nhân viên khuyên nên thực hiện từ 1-2 lần/tuần thì hiệu quả mới vượt trội.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức – Nguyên giảng viên Khoa Dược, ĐH Y Dược TPHCM - cho biết, trên thực tế không có loại vitamin C nào được gọi là "dịch truyền". Vitamin C chỉ có dạng thuốc tiêm (dùng để tiêm tĩnh mạch) với hàm lượng 500mg hoặc 1000mg. Khi muốn truyền, nhân viên y tế sẽ pha lọ thuốc tiêm này vào túi dịch (dung dịch cung cấp nước và chất điện giải) rồi mới truyền vào tĩnh mạch người bệnh.

Theo các bác sĩ, việc truyền vitamin C phải có liều lượng phù hợp

Dịch truyền là loại thuốc rất quan trọng, dùng để cấp cứu người bệnh nặng (ví dụ như sốc mất nước) hoặc cho những người không thể uống thuốc. Có nhiều loại dịch truyền khác nhau, và việc dùng loại nào, liều lượng bao nhiêu phải do bác sĩ chỉ định dựa trên tình trạng bệnh cụ thể của từng người và cần được theo dõi chặt chẽ. Không phải ai cũng có thể tùy tiện truyền dịch.

Nếu truyền dịch bừa bãi, không đúng kỹ thuật hoặc không đảm bảo vô trùng, người dùng có nguy cơ cao bị lây nhiễm các bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, viêm gan B, C. Hơn nữa, việc đưa một lượng lớn nước, chất điện giải và dinh dưỡng vào cơ thể một cách đột ngột có thể gây rối loạn chuyển hóa, dẫn đến phù nề tim, thận...

Đặc biệt, về vitamin C, nhiều người không dùng dạng uống thông thường mà lại chọn dạng tiêm/truyền hoặc các chế phẩm kết hợp (với glutathione, collagen...) với mục đích làm trắng da, đẹp da. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc tiêm/truyền vitamin C có thực sự mang lại hiệu quả vượt trội giống như các lời quảng cáo.

Do vậy, chỉ những bệnh nhân thực sự cần thiết (như người bị sốt xuất huyết) mới được bác sĩ chỉ định tiêm/truyền vitamin C. Người khỏe mạnh hoặc mắc các bệnh không yêu cầu dùng vitamin C đường này thì tuyệt đối không nên sử dụng. Ngay cả khi cần thiết, liều lượng cũng phải do bác sĩ quyết định, vì dùng quá liều vitamin C (trên 1g/ngày) trong thời gian dài có thể gây loét dạ dày-tá tràng, viêm bàng quang, tiêu chảy, tăng nguy cơ sỏi thận và bệnh gút.

Điện di vitamin C là phương pháp sử dụng dòng điện một chiều với cường độ thấp để đưa các ion vitamin C thẩm thấu sâu vào bên trong da.

Mặc dù vitamin C có khả năng chống oxy hóa mạnh và có thể làm mờ các hắc sắc tố melanin (nguyên nhân gây sạm, nám), nhưng chỉ riêng phương pháp này thôi là chưa đủ để điều trị dứt điểm. Nguyên nhân gây sạm da, lão hóa, nám, tàn nhang thường rất phức tạp. Để trị khỏi, người bệnh cần được bác sĩ da liễu thăm khám, xác định đúng nguyên nhân và có phác đồ kết hợp nhiều loại thuốc hoặc phương pháp khác nhau, không chỉ đơn thuần là điện di vitamin C.

Hơn nữa, hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tay nghề kỹ thuật viên, nồng độ vitamin C sử dụng, và bản thân vitamin C lại rất dễ bị oxy hóa, mất tác dụng.

Nếu muốn thử phương pháp này, bạn cần lưu ý phải duy trì đều đặn (ít nhất 1 lần/tuần) và kéo dài trong nhiều tháng mới có thể thấy rõ kết quả. “Quan trọng hơn, cần kết hợp bổ sung vitamin C tự nhiên từ chế độ ăn uống với các loại trái cây giàu vitamin như: sơ ri, cam, quýt, bưởi, táo...” – phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức khuyên.

Thanh Hoa