Có nên mua máy sạc bình ắc quy ô tô?

Do đó khi mua bộ kích bình xe hơi nên chú ý chọn dòng sạc phù hợp với bình ắc quy xe. Một số bộ sạc bình ắc quy có thể điều chỉnh dòng sạc 1A, 5A, 10A… Người mua nên ưu tiên loại này. Bởi vừa có thể sử dụng để sạc ắc quy, vừa có thể dùng để sạc nhiều thiết bị khác.

Tính năng an toàn

Với bộ kích bình ô tô, tính năng an toàn rất quan trọng. Do đó, khi mua bộ kích bình xe nên ưu tiên loại được trang bị nhiều tính năng an toàn như: hệ thống giám sát thông minh, tự ngắt khi sạc đầy, chống cháy nổ, chống ngược cực, chống ngắn mạch, báo hiệu cắm nhầm cực, khử Sunfat…

Tính đa năng

Công dụng chính của máy sạc bình ắc quy xe là nạp điện để kích nổ xe ô tô. Tuy nhiên hiện nay dòng thiết bị này đang ngày càng được đa năng hoá. Ngoài công dụng chính, máy sạc bình ắc quy như còn có thể sạc/cấp điện cho nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy bơm lốp, máy hút bụi xe, máy khử mùi xe…

Do đó nếu cần dùng để sạc thêm nhiều thiết bị khác, khi mua bộ sạc bình ắc quy nên ưu tiên chọn bộ sạc ắc quy đa năng. Dòng đa năng này được thiết kế cung cấp thêm nhiều cổng sạc cho các thiết bị như điện thoại, laptop, máy tính bảng…

Thương hiệu

Máy sạc, pin sạc bình ắc quy kích nổ ô tô là một loại thiết bị điện tử. Do đó để đảm bảo an toàn, không gây hại đến bình acquy xe cũng như các tránh các sự cố ngoài ý muốn xảy ra, nên ưu tiên chọn mua các dòng máy sạc đến từ những thương hiệu lớn. Tránh mua hàng giá rẻ, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.