Có nên mở cửa sổ trong khi bật máy hút mùi nhà bếp không? Nhiều người đã làm sai từ lâu, bây giờ nhận ra cũng chưa muộn

Lý do thứ ba là có thể làm giảm độ ẩm trong nhà bếp

Nếu mở cửa sổ bếp khi nấu ăn thì luồng không khí vào bếp sẽ tốt hơn, không phải là không gian bịt kín nên khi sử dụng gas sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, vào mùa đông khi đun bếp ga, nhiệt độ trong nhà có thể không cao, nhưng vào mùa hè, nếu cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, nhiệt độ bên trong phòng bếp sẽ khá cao, dễ khiến người nội trợ cảm thấy khó chịu.

Do đó, cách đúng đắn là mở một phần cửa sổ bếp sau khi chúng ta mở máy hút mùi, điều này sẽ an toàn hơn, đồng thời có thể giảm khói dầu còn sót lại trong bếp, giảm tác hại do khói bếp quá nhiều gây ra.

Tuy nhiên, việc mở cửa sổ ở đây không có nghĩa là mở hết góc cửa sổ bếp, vì điều này có thể ảnh hưởng đến ngọn lửa của bếp gas, làm chậm việc nấu chín thực phẩm. Cách đúng là khi bật máy hút mùi chúng ta chỉ cần mở cửa sổ từ 5 đến 20 cm, điều này không chỉ giúp tăng cường lưu thông không khí mà còn không ảnh hưởng đến việc chúng ta sử dụng bếp ga, và hiệu quả sẽ tốt hơn.

Theo An Nhiên - Vietnamnet