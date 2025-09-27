Có nên hỏi ChatGPT để… nuôi dạy con?

ChatGPT không phải lúc nào cũng đưa ra lời khuyên tốt nhất - Nguồn ảnh: iStock/Hispanolistic

Giữa năm 2025, chị Izza Larane (Singapore) nhắn tin hỏi thăm cô bạn thân vừa trở lại làm việc sau kỳ thai sản. Người mẹ trẻ đã thể hiện sự thất vọng về bản thân khi nói rằng quá mệt mỏi và luôn cảm thấy mình là một bà mẹ tồi. Trò chuyện, Izza biết bạn mình bị khủng hoảng do suốt ngày hỏi ChatGPT về cách chăm nuôi con nhỏ.

Là một phụ nữ năng động, tự tin và đầy đủ tài chính, Yenny, 27 tuổi, sống ở Utah (Mỹ), cứ nghĩ việc làm mẹ không quá khó khăn khi có chồng bên cạnh. Thế nhưng, sau 1 tháng sinh con, cô đã rơi vào trầm cảm nặng. “Tôi cứ tưởng có thể vừa chăm con vừa làm việc ở nhà, nhưng hóa ra lại vất vả vô cùng. Giờ tôi thấy mình như một kẻ thất bại” - Yenny nói.

Yenny cho chuyên gia tâm lý biết sau khi sinh, cô không muốn nhờ đến cha mẹ 2 bên mà chỉ xin lời khuyên từ ChatGPT. “Tôi luôn nói về cảm xúc của mình, phàn nàn về cha mẹ và gia đình chồng, xin lời khuyên về cách cho con ngủ, con ăn… Cuối cùng, tôi thấy mình đuối sức vì lời khuyên thì thiệt hay nhưng thực tế thì không như thế. Việc cho con ngủ nó không theo trình tự nào”.

Cuối cùng, để có thời gian nghỉ ngơi, giảm stress, điều chỉnh cách chăm con, Yenny phải nhờ đến cha mẹ 2 bên và thế là mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

Theo Michele Nora - chuyên gia nuôi dạy con ở Anh - việc quá lệ thuộc vào AI sẽ khiến chúng ta quên đi sức mạnh nội tại, quên đi những điều hiện hữu trước mắt. Nó có thể trở thành cố vấn, bạn bè, hoặc thậm chí là một nhà tâm lý riêng của bạn. Nhưng khi chúng ta dựa dẫm vào nó thì chúng ta đang hình thành thói quen dựa vào bên ngoài.

“Nhìn bề ngoài, ChatGPT thường mang lại cho ta cảm giác được an ủi, chia sẻ, đặc biệt là với những bà mẹ đang mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng nó lại tạo ra ảo tưởng nguy hiểm rằng chúng ta luôn đúng. Làm cha mẹ không phải lúc nào cũng làm đúng, mà còn là sự trưởng thành khi chúng ta trải qua những sai lầm” - bà Michele nói.

Theo chuyên gia tâm lý và bác sĩ nhi khoa, việc dựa vào ChatGPT cho mọi thứ liên quan đến nuôi dạy con là chúng ta đang làm mất đi một cộng đồng, bởi nuôi dạy con cái không phải là việc một mình.

“Khi con tôi sốt, tôi đã hỏi ChatGPT và nhận được thông tin rất rõ ràng. Nhưng khi tôi hỏi các hội nhóm, gia đình hoặc người thân, tôi lại nhận được rất nhiều câu trả lời khác. Ở đó, tôi được các bà mẹ hỏi tường tận về triệu chứng, những lần con tôi ăn, khóc, ngủ nghỉ… Có thể tôi không có tất cả câu trả lời hoặc đưa ra quyết định đúng đắn nhất, nhưng việc biết mình có một cộng đồng thực sự khiến tôi cảm thấy tự tin hơn, bớt cô đơn và bớt sợ hãi” - Lina - một bà mẹ trẻ người Bồ Đào Nha - chia sẻ.

“AI, suy cho cùng vẫn chỉ là một công cụ. Nó không thể và sẽ không bao giờ hiểu được tất cả những khía cạnh hỗn độn, khác biệt trong con người chúng ta”.

Lina - bà mẹ trẻ người Bồ Đào Nha

