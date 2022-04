Có nên dùng thuốc bổ hậu Covid-19?

Để tăng cường hệ miễn dịch cũng như sức đề kháng thì người bệnh có thể bổ sung một số thành phần vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi quyết định bổ sung các loại vi chất dinh dưỡng này, cần tìm hiểu kỹ lưỡng và cần tham khảo ý kiến tư vấn từ bác sĩ.

Tác dụng của một số vi chất dinh dưỡng đối với bệnh sau mắc Covid-19

Vitamin C

Vitamin C thuộc nhóm chất chống oxy hóa mạnh, có vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch của cơ thể. Hơn nữa, đây là chất dinh dưỡng hòa tan trong nước giúp duy trì sức đề kháng của hàng rào biểu mô đồng thời chống lại bệnh tật cùng với hỗ trợ các chức năng của hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh được việc bổ sung vitamin C ở dạng viên uống có thể làm giảm tỷ lệ cũng như thời gian nhiễm trùng viêm đường hô hấp. Hơn nữa, vitamin C đường tĩnh mạch cũng có thể giảm tỷ lệ tử vong và thời gian thở máy của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp ở mức độ rất nặng. Theo các chuyên gia, phương pháp điều trị truyền tĩnh mạch với vitamin C và một số các chất khác như corticosteroid, heparin chống đông máu có thể giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng viêm nhiễm trong phổi. Viêm nhiễm phổi cũng chính là nguyên nhân gây tử vong ở hầu hết các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.

Hơn nữa, các chuyên gia y tế còn cho biết tình trạng gây ra tử vong ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 không phải do virus SARS-CoV-2 tác động đến bệnh nhân mà chính là phản ứng của virus với cơ thể gây ra tình trạng viêm quá mức dẫn đến hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động quá mạnh - bão cytokine.

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng đồng thời vitamin C cho bệnh nhân Covid-19 và steroid có thể giúp chống viêm mạnh và kiểm soát tốt cơn bão cytokine ở những người bệnh mắc Covid-19 mức độ nặng.