Có nên cho trẻ sơ sinh nằm nôi điện? Lưu ý cho trẻ nằm nôi điện

- Nôi điện hiện đại thường tích hợp nhiều tính năng khác nhau, với những người không rành công nghệ, thiếu am hiểu thì có thể gặp khó khăn trong sử dụng dẫn đến dễ hỏng hóc, thậm chí gây tổn hại tới em bé.

Việc bế trẻ sơ sinh và ru con chìm vào giấc ngủ tạo nên sự gắn bó thân mật giữa cha mẹ và con cái; đặc biệt là thông qua tiếp xúc da kề da. Do đó việc sử dụng nôi điện dù có hiện đại và tiện dụng đến đâu cũng sẽ không thể đảm bảo được yếu tố này bằng việc bố mẹ trực tiếp bế con trên tay. Việc cắt giảm thời gian bế, ru con có thể dẫn đến sự thiếu hụt trong việc gắn bó thân tình giữa cha mẹ và trẻ nhỏ.

Chi phí cao

Những sản phẩm công nghệ cao và an toàn thường có giá đắt đỏ, sản phẩm nhái rẻ tiền hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hay hỏng hóc. Trong khi đầu tư cho trẻ nhỏ luôn phải đề cao tính an toàn, do đó không phải gia đình nào cũng có khả năng mua nôi điện cho con em mình sử dụng.

Trên thị trường Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều mẫu nôi điện với mức giá dao động trung bình từ 750,000 VND trở lên, nên nếu điều kiện kinh tế không cho phép, cha mẹ có thể cân nhắc để sử dụng nôi thường. Nôi điện là sản phẩm bổ trợ nhưng không phải thiết yếu, có thì tốt, không có cũng vẫn có thể thích nghi.

# Lưu ý khi cho trẻ nằm nôi điện

Dù rằng thực tế đã chứng minh nôi điện mang đến nhiều lợi ích tích cực trong việc chăm sóc bé sơ sinh, bố mẹ vẫn cần lưu ý các điều dưới đây nhằm bảo đảm an toàn cho bé:

- Phụ huynh phải học cách điều chỉnh tốc độ đưa nôi sao cho hợp lý. Tốc độ rung lắc của nôi điện nhanh hơn có thể gây hại nhiều hơn là giúp bé cảm thấy thoải mái. Bố mẹ có thể bắt đầu cho trẻ dùng nôi điện từ những chế độ chậm nhất và điều chỉnh theo nhu cầu của con.

- Khi mới tập cho bé nằm nôi, mẹ chỉ nên để chế độ đung đưa nhẹ lúc bé thiu thiu ngủ rồi ngừng ngay khi bé đã ngủ; không nên tập cho bé thói quen phải đu đưa liên tục mới ngủ được; vì như vậy, nôi chỉ cần ngưng đu đưa là bé thức dậy ngay.

- Lưu ý về giới hạn kích thước của nôi: Nếu bé đã phát triển đến mốc có thể ngồi trong nôi hay bò ra khỏi nôi một cách dễ dàng, tức là khi đó bạn nên ngừng sử dụng nôi điện để tránh rủi ro bé bị ngã.

- Không để trẻ nằm nôi nhiều giờ liền: Việc cho bé nằm nôi điện rất tiện lợi vì có thể giúp con ngoan và ngủ yên trong hàng giờ liền để bạn có thể dành thời gian cho bản thân cũng như nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bạn không nên để bé trong nôi hoàn toàn khi ngủ vào ban đêm đâu nhé mà cần có sự xen kẽ giữa nằm nôi và trên giường để các cơ quan, xương phát triển bình thường.

- Nên sử dụng dụng cụ chắn ngang qua tránh trẻ bị lật, ngã và cho trẻ nằm chéo so với chiều của nôi, lót chiếu nhỏ để lưng của trẻ được nâng đỡ tốt.

Theo V.K - Vietnamnet