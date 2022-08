Có nên cho trẻ mút tay không? Bé mút tay phải làm sao?

- Thói quen: Nhiều khi trẻ mút tay cả khi trẻ vẫn đang no tức là không phải do đói, cũng không hẳn do thích, đó như kiểu một thói quen, một phản xạ tự nhiên tiếp nối với sự phát triển của trẻ từ khi còn trong bụng mẹ. Nếu bố mẹ không can thiệp kịp thời, thói quen này có thể theo trẻ đến tận khi bé lớn hơn và thôi bú mẹ.

- Cho trẻ cảm giác an toàn, dễ chịu: Theo các nhà nghiên cứu, mút tay mang đến cho một số trẻ cảm giác an toàn trong những giai đoạn khó khăn. Chẳng hạn, khi trẻ bị tách rời với bố mẹ, bị những người xa lạ bao quanh hoặc ở trong một môi trường không quen thuộc khiến trẻ căng thẳng, lo lắng… Cụ thể theo giải thích khoa học, ngậm mút ngón tay kích thích bài tiết endorphin (một chất giảm đau tự nhiên) để giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn khi cơ thể mệt mỏi, buồn chán, đói hoặc khi não bộ cần thư giãn.

- Giác quan phát triển: Giai đoạn 2 đến 3 tháng tuổi, cơ thể bé bắt đầu có sự phát triển vượt trội về các giác quan, trong đó quan trọng nhất là xúc giác. Sự phát triển xúc giác thể hiện ra ngoài bằng việc bé có sự hứng thú với các ngón tay của mình. Nếu chú ý quan sát, cha mẹ sẽ nhận thấy các bé cố gắng vươn tay lên, sau đó ngắm nghía, cuối cùng là đưa các ngón tay vào miệng và bắt đầu mút, gặm... Khi thực hiện điều này bé tỏ ra rất thích thú và thỏa mãn. Nếu cha mẹ cố tình kéo tay ra khỏi miệng hoặc ngăn cản việc trẻ thích mút tay có thể khiến bé tức giận, khó chịu và thậm chí gào khóc.

- Hình thành nhận thức: Trẻ thích mút tay còn là biểu hiện trẻ bắt đầu có sự nhận thức và khám phá thế giới xung quanh. Thông qua hành động mút tay, trẻ có thể cảm nhận được chính bàn tay của mình. Đồng thời, đây còn là cách bé học tập, giai đoạn đầu đưa cả bàn tay vào miệng, sau đó hành động dần chuyên nghiệp hơn khi đưa 3-2 ngón tay, cuối cùng não bộ phát triển cao hơn khi bé chỉ đưa 1 ngón tay nào đó vào miệng. Khi trẻ đưa ngón tay cái chính xác vào miệng chứng tỏ trẻ có khả năng điều khiển cơ quan vận động và điều khiển cơ bắp theo ý muốn.

Có nên cho trẻ mút tay không?