Có nên chỉ phạt hành chính "con nghiện" sử dụng trái phép chất ma túy?

Sáng nay (24/12), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 cho biết: Tội phạm ma túy là tội phạm ẩn, được coi là "tội phạm của các loại tội phạm", hoạt động ngày càng manh động, tinh vi, có trang bị vũ khí nóng, câu kết chặt chẽ với các đối tượng truy nã, đối tượng người nước ngoài lập nên các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, các đối tượng phạm tội về ma túy triệt để lợi dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thực hiện và che giấu hành vi phạm tội.