Những nỗ lực của Manchester United nhằm đưa về một thủ môn mới có thể khiến Andre Onana phải tìm đường rời khỏi Old Trafford sau khi ngôi sao người Cameroon này ngồi ngoài trong cả hai trận ở Premier League. Theo huyền thoại của "quỷ đỏ" Gary Neville, có một ngôi sao khác muốn chia tay MU, đó chính là Andre Onana.

Gary Neville đã đặt câu hỏi về tình hình thủ môn của Manchester United, cho rằng sự tự tin của Andre Onana có thể bị lung lay đến mức anh có thể yêu cầu được bán trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9.

Ban lãnh đạo MU sắp hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng Anh chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp, với Onana một lần nữa ngồi ngoài trong trận MU hòa 1-1 với Fulham vào Chủ Nhật, khi Altay Bayindir vẫn giữ nguyên vị trí trong khung gỗ mặc dù có màn trình diễn không thuyết phục trong trận thua 0-1 trước Arsenal vào cuối tuần.