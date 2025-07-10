Cố lái xe máy vào vùng ngập nước: Cẩn thận 'sai một ly, đi cả triệu đồng'

Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc liên tiếp hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của bão, khiến hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh ngập sâu. Trong dòng nước có nơi dâng quá nửa bánh xe, nhiều người đi xe máy buộc phải liều mình vượt qua và không ít trường hợp trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ” khi xe chết máy giữa đường.

Nhiều xe máy trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của mưa ngập. Ảnh: Đình Hiếu

Vì sao xe bị chết máy khi đi qua vùng ngập?

Trao đổi với VietNamNet, anh Dương Văn Thành, chủ một cơ sở sửa chữa xe máy tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết, việc xe máy sử dụng động cơ đốt trong bị "lịm ga" rồi tắt máy giữa vùng ngập là chuyện thường xuyên xảy ra, nhất là với các mẫu xe tay ga.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nước xâm nhập vào những bộ phận quan trọng của động cơ và hệ thống điện, gây ra các sự cố khó khắc phục.

Anh Thành chỉ ra ba nguyên nhân phổ biến khiến xe chết máy giữa nước ngập: Nước ngập đến bu-gi, khiến bộ phận này không thể đánh lửa, động cơ không nổ được; nước chui vào ống hút gió và hòa lẫn vào xăng trong chế hòa khí, làm nhiên liệu lẫn nước; nước tràn vào ống xả, gây tắc đường thoát khí, thậm chí chui ngược vào động cơ – đây là tình huống nghiêm trọng nhất.