Có hơn 4000 người bị mắc bẫy đường dây tống tiền ở Tây Ban Nha

Trong khi vụ lùm xùm hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha đang gây xôn xao dư luận, chương trình Chuyển động 24h trưa 2/7 tiếp tục lên tiếng cảnh báo người dân về đường dây tống tiền tình dục tại đất nước này.

Theo VTV, các nạn nhân có thể bị nhóm tội phạm công bố danh tính, hình ảnh nhạy cảm nếu từ chối trả một số tiền lớn. "Đây là hình thức lừa đảo, tống tiền tình dục từng khiến 4.000 người mắc bẫy", VTV cho hay.