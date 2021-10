(CATP) Ngày 30-9-2021, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh để truy tố Phạm Phong Nhân (27 tuổi, ngụ xã Kiến An, H.Chợ Mới, An Giang) về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.