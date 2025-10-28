Cơ hội nào cho ngành tự động hoá Việt Nam với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam?

Dự án này chắc chắn sẽ đem lại cơ hội ít nhất với 2 lĩnh vực là bất động sản và tự động hoá.

Chỉ có thể là thầu phụ?

Quan sát vào tổng thể của ngành đường sắt, đặc biệt là đường sắt tộc độ cao, có thể thấy là nhu cầu về trang thiết bị và công nghệ tự động hoá là rất lơn ở vô số công đoạn khác nhau. Cụ thể có thể đề cập đến các hệ thống thông tin tín hiệu, bẻ ghi đường ray, cửa tự động, cảnh báo đường ngang, cảnh báo sự cố, v.v… và v.v…

Nói về tổng thể này, GS TS Đinh Văn Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam bình luận rằng công nghệ tự động hoá với đường sắt tốc độ cao về cơ bản là hết sức mới mẻ. Tuy nhiên, cơ hội cho các nhà cung cấp giải pháp trong nước chắc chắn là vẫn có. Song chỉ có điều, bước đầu phải học hỏi và được đối tác chuyển giao công nghệ. Vì thế, các doanh nghiệp trong nước hết sức khó có thể đứng ra làm tổng nhà thầu về tự động hoá mà chỉ có thể làm thầu phụ.

Bình luận về ý kiến có phần hơi bi quan nói trên, không ít người từng làm ăn với ngành đường sắt lại có cái nhìn lạc quan hơn từ thực tế của chính họ. Điển hình có thể nói đến PGS TS Phạm Hồng Quang – Chủ tịch Công ty Phần mềm Tự động hoá Thiết kế (Cadpro) cho biết, công ty của ông đã từng vượt qua nhiều đối tác nước ngoài hết sức có tên tuổi để cung cấp thiết bị cảnh báo đường ngang cho ngành đường sắt do có giá thành rẻ hơn và chất lượng tốt hơn.