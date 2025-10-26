Cơ hội nào cho 'Mưa Đỏ' trên đường đua Oscar phim quốc tế?

Nguồn: Điện ảnh Quân đội nhân dân / Galaxy Studio

Ngày 30/9, chỉ hai ngày sau khi Mưa Đỏ rời rạp, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận được một tin vui: Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức lựa chọn Mưa Đỏ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim quốc tế xuất sắc tại giải Oscar lần thứ 98, năm 2026.

Và có lẽ đã thật lâu rồi, điện ảnh Việt Nam chưa chứng kiến một đại diện “chắc suất” đến vậy. Không phải do Việt Nam không sở hữu những bộ phim chất lượng trong năm 2025. Trái lại, ở một thời điểm khác, những tác phẩm như Địa Đạo (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Tử Chiến Trên Không (đạo diễn Hàm Trần), hoặc Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu (đạo diễn Victor Vũ) hoàn toàn có thể đã được trao cơ hội đại diện cho Việt Nam dự thi.

Nhưng năm 2025, vinh dự đó chỉ có thể thuộc về Mưa Đỏ. Ngoài cơn mưa lời khen từ giới phê bình về kịch bản, bối cảnh và dàn diễn viên, với nhiều người đánh giá Mưa Đỏ là một trong những bộ phim chiến tranh hay nhất của Việt Nam, việc tạm khép lại chuỗi ngày “thống trị” các rạp chiếu với doanh số 713,9 tỷ đồng và 8 triệu lượt khán giả đồng nghĩa với việc tác phẩm do Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp sản xuất đã trở thành bộ phim Việt đạt doanh thu cao nhất lịch sử.

Đây là lần thứ hai một tác phẩm khắc họa trận Thành cổ Quảng Trị - một trong những trận chiến ác liệt nhất của kháng chiến chống Mỹ - được lựa chọn để đại diện cho Việt Nam dự sơ tuyển Oscar. Trước đó, vào năm 2012, bộ phim Mùi Cỏ Cháy của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười cũng từng được gửi dự thi cho Lễ trao giải Oscar lần thứ 85.

Nguồn: Cục Điện ảnh / Hãng phim truyện Việt Nam

Đã 32 năm trôi qua kể từ khi Mùi Đu Đủ Xanh đại diện Việt Nam vượt qua vòng sơ tuyển của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ và được đề cử trong hạng mục Phim Quốc tế xuất sắc nhất. Vậy cơ hội của Mưa Đỏ năm nay như thế nào? Câu hỏi này có lẽ không hoàn toàn nằm ở chính chất lượng của bộ phim, mà còn nằm ở chất lượng của những “đối thủ” từ các quốc gia khác.

Đường đua khắc nghiệt

Hạn chót để các quốc gia nộp phim tới Viện Hàn lâm là ngày 1/10. Sau đó, danh sách rút gọn gồm 15 phim sẽ được công bố vào ngày 16/12 trước khi 5 đề cử chính thức được xướng tên vào ngày 22/1/2026. Đây sẽ là một hành trình mà bên cạnh chất lượng nghệ thuật của mỗi bộ phim, chiến dịch truyền thông và thành tích tại các liên hoan phim quốc tế đều đóng vai trò then chốt trong việc quyết định cơ hội thành công.

Năm nay, chỉ cần lướt qua những trang báo điện ảnh, ta sẽ dễ dàng nhìn thấy một vài cái tên đang được “lặp đi lặp lại” nhiều lần. Đó sẽ là những ứng cử viên nặng ký nhất, sau khi đã gây tiếng vang lớn tại Cannes, Venice và các LHP danh giá khác. Chính những thắng lợi ở các sân chơi đó giờ đây trở thành “điểm cộng” quan trọng cho hồ sơ Oscar.

Nguồn: Jafar Panahi Productions / MK2 Films

Đầu tiên phải kể tới It Was Just an Accident của Jafar Panahi, bộ phim giành Cành Cọ Vàng tại Cannes 2025 và được Pháp lựa chọn làm đại diện dự sơ tuyển Oscar. Câu chuyện của bộ phim xoay quanh một vụ bắt cóc, khi cựu tù nhân chính trị Vahid vô tình gặp phải một người đàn ông mà ông tin là cai ngục từng tra tấn mình năm xưa. Thế nhưng, khi còn ở trong tù, Vahid luôn bị bịt mắt, vậy nên kẻ mà ông nghi ngờ kia hoàn toàn có thể là người vô tội. It Was Just an Accident là một tác phẩm đầy căng thẳng, mang nhiều yếu tố phê phán chính trị, và việc Panahi là một đạo diễn nhiều lần bị chính quyền Iran đàn áp vì các quan điểm tự do lại càng khiến chiến thắng ở Cannes của ông mang sức nặng biểu tượng, và rất có thể mở đường cho một đề cử Oscar sắp tới.