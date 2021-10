Cơ hội cho Việt Nam vực dậy du lịch hậu Covid-19

Talkshow Nguy Cơ phát sóng ngày 28/10 đi sâu vào câu chuyện của ngành du lịch - lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19. Chương trình được dẫn dắt bởi host Nguyễn Phi Vân và vị khách mời có 27 năm kinh nghiệm trong ngành - ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia kiêm Chủ tịch của Tập đoàn Thiên Minh.

Để vượt bão Covid-19, ban điều hành doanh nghiệp tập trung vào các trụ cột: đảm bảo sự an toàn cho khách hàng và cộng đồng; giảm chi phí bằng cách giảm các dự án không khả thi, không có cơ hội trong 24 tháng tới; quản lý dòng tiền để đảm bảo có dòng tiền lâu dài để trả lương; tìm các nguồn doanh thu còn lại.

Trước kia 85% doanh thu các mảng nằm trong hoạt động du lịch quốc tế, nay Thiên Minh tìm cách đầu tư vào thị trường nội địa. Các công ty con như Hải Âu chuyển sang sản phẩm ngắm cảnh chuyên cho người Việt, ví dụ như Vịnh Hạ Long, các khách sạn mở cửa để phục vụ người Việt. Hãng hàng không Hải Âu tìm các nhu cầu khác như phản lực cho tư nhân. Ivivu ngoài bán tour, vé máy bay nội địa giờ bán đồ ăn giao tại nhà. Mảng quản lý điểm đến nhanh chóng xây dựng các công ty con bên châu Âu, tạo ra doanh thu mới.

Ngoài 4 trụ cột xử lý khủng hoảng, Thiên Minh Group chuẩn bị 4 trụ cột nắm bắt những cơ hội mới. Doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, đầu tư chuyển đổi số, sáp nhập lại cấu trúc tài sản, đồng thời mở rộng các thị trường hứa hẹn phục hồi sớm như Trung Quốc, châu Âu và Mỹ...

Những xu hướng du lịch mới

Phân tích về chân dung các nhóm du khách mới được thảo luận trong diễn đàn Singaporeimagine Global Conversations do Tổng cục Du lịch Singapore tổ chức. Ông Kiên cho biết: nhóm trải nghiệm công nghệ (wander must) là những du khách trẻ, để ý nhiều hơn đến các công nghệ mới, thực tế ảo VR cũng như những công nghệ tăng trải nghiệm thực tế. Trong khi đó, những nhóm khách trung niên, lớn tuổi hơn quan tâm nhiều đến trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm bản thân và có xu hướng đi gần hơn được mô tả là nhà khám phá bền vững (mindful explorer). Và cuối cùng là nhóm du khách sống chậm (slow pacer) không chỉ quan tâm đến vấn đề an toàn, mà sức khoẻ tinh thần cũng là ưu tiên trong các chuyến đi, nên họ muốn ở khách sạn xa trung tâm và có những phòng riêng biệt lập...

Ngoài ra, thay đổi lớn mà ông Kiên nhận thấy là thời gian lưu trú sẽ kéo dài hơn. Du lịch biển cũng chứng kiến sự tăng trưởng nhảy vọt, hấp dẫn khách du lịch châu Á, Tây Âu. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch trải nghiệm, khám phá và du lịch thành phố cũng sẽ lôi cuốn nhóm wander must mạnh mẽ.

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Thiên Minh Group. Ảnh: NVCC