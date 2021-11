Cơ hội cho những nhà làm phim ít được biết đến tại Việt Nam lên tiếng

Thông tin này được công bố trong buổi livestream tối ngày 31/10 với tựa đề Lễ ra mắt quỹ Vẻ đẹp điện ảnh - Kinh tế sáng tạo Việt Nam. Đặc biệt, trong sự kiện đã diễn ra hai cuộc tọa đàm bàn tròn về vai trò của giải trí trong nâng cao an sinh tinh thần cá nhân và việc hỗ trợ vực dậy nền kinh tế sáng tạo sau đại dịch cũng như sự đa dạng của nền kinh tế sáng tạo Việt Nam. Tọa đàm có sự tham gia của những cái tên nổi bật trong làng phim Việt như: Diễn viên - đạo diễn Kathy Uyên, diễn viên - đạo diễn Công Hậu, đạo diễn - nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh (Phan Xine), Người mẫu - diễn viên Hồ Thu Anh, đạo diễn Nông Nhật Quang và MC Quang Huy. Chương trình được dẫn dắt bởi S.T Sơn Thạch và Hoàng Yến Chibi - hai gương mặt quen thuộc với khán giả của phim Việt khi xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng.

Nói về cơ duyên để gắn bó với điện ảnh Việt Nam đến hiện tại, Kathy Uyên chia sẻ cô đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2008 khi tham gia bộ phim Chuyện tình xa xứ. Nữ diễn viên cũng không ngờ đó là lúc tình yêu cô dành cho Việt Nam lớn dần, cho đến khi tham gia vào dự án Để Mai tính cũng là lúc cô quyết định ở lại và tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Từ đó Kathy Uyên dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả Việt khi thử sức ở nhiều vai trò trong các bộ phim: Em chưa 18, Gái già lắm chiêu 2, Chị chị em em...

Hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí nói chung và trong nền công nghiệp điện ảnh nói riêng, Kathy Uyên chia sẻ quan điểm của cô về sự khác biệt giữa điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại so với một thập kỷ trước: “Lúc đó Kathy thấy mỗi năm số phim sản xuất ra rất ít, so sánh với bây giờ thì phim ảnh đã phát triển hơn rất nhiều. Nhiều phim ở Việt Nam được tham gia trong những Liên hoan phim quốc tế, đạt nhiều giải thưởng. Càng ngày càng có nhiều thể loại phim khác nhau. Hồi đó chỉ có phim hài với phim hành động thôi, còn bây giờ là nhiều thể loại như: Nhạc kịch, phim tội phạm, kinh dị… nên Kathy rất vui khi thấy các nhà làm phim Việt ngày càng can đảm, càng phiêu lưu…”.