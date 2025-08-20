Cơ hội cho nhiều người mua nhà ở xã hội

Chị Ngọc Liên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm việc đơn vị truyền thông cho biết, đầu năm 2025 khi chuẩn bị hồ sơ thì không đủ điều kiện mua NƠXH. Thu nhập hàng tháng của chị Liên khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên, thêm khoản tiền thưởng cuối năm khoảng 30 triệu đồng. Khi kê khai hồ sơ, tính trung bình thu nhập theo tháng của chị Liên vượt quá 15 triệu đồng/tháng.

“Với mức thu nhập này, tôi chỉ đủ trang trải chi phí thuê nhà, sinh hoạt, ăn uống, dành một phần tích lũy. Khi làm hồ sơ, tôi không đủ điều kiện mua NƠXH, trong khi giá nhà thương mại quá cao so với thu nhập. Giá nhà cao dẫn đến tiền thuê nhà tăng lên, bào mòn chi phí sinh hoạt của người có thu nhập trung bình như tôi”, chị Liên nói.

Anh Lê Đông (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thu nhập 2 vợ chồng khoảng 34 triệu đồng/tháng. Gia đình anh Đông có một con nhỏ. Chi phí này chỉ đủ tiền thuê nhà, nuôi con nhỏ nhưng không đủ điều kiện đăng ký mua NƠXH.

“Chúng tôi rơi cảnh mắc kẹt vì không đủ điều kiện mua NƠXH trong khi nhà ở thương mại lên tới 80-90 triệu đồng/m2, vượt quá khả năng. Khi nghe tin, nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH, vợ chồng tôi rất mừng vì sắp có cơ hội mua nhà, an cư để lập nghiệp”, anh Đông cho biết.