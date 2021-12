Có giáo viên mắc COVID-19, Yên Bái cho học sinh 1 số trường nghỉ

Tất cả các trường hợp trên đã được vận chuyển an toàn về quản lý, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã cho học sinh một số trường mầm non nghỉ học do có liên quan trực tiếp đến trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Một số trường tiểu học cho học sinh nghỉ tạm thời để chờ kết quả lấy mẫu xét nghiệm do có liên quan đến các ca F1.

Ngoài ra, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, hiện lực lượng chức năng đang khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan chùm ca bệnh ở các quán karaoke trên địa bàn nhằm nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.