Cô giáo khuyết tật khoe tài viết bảng đẹp như in bằng tay trái, dù vất vả vẫn gắng mang con chữ về vùng cao

Chữ viết là sự sáng tạo kỳ diệu của con người. Sự xuất hiện của chữ viết đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về chất của ngôn ngữ. Do vậy chữ viết và dạy chữ viết là vấn đề được nhiều người quan tâm hàng đầu hiện nay.

Mới đây, câu chuyện về một cô giáo mầm non luyện viết chữ bằng tay trái đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Với tình yêu thương học sinh vô bờ bến, cô giáo này đã chấp nhận vất vả, từ bỏ, hy sinh nhiều thứ. Suốt nhiều năm qua, chỉ bằng một bàn tay, nữ giáo viên ấy vẫn nỗ lực đem niềm say mê luyện chữ, truyền cảm hứng tới tất cả các bạn học sinh.

Cô giáo mầm non nỗ lực đem con chữ về đến vùng miền núi xa xôi

Cô giáo trong câu chuyện chúng ta đang nhắc đến có tên là Lê Thị Sen (SN 1994), hiện đang là giáo viên mầm non giảng dạy ở miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An). Không may mắn bị khuyết tật phải viết bằng tay trái từ bé, nhưng cô Sen vẫn ôm trong mình đam mê với luyện viết chữ đẹp. Không dừng lại ở đó, cô còn không quản ngại khó khăn và lan tỏa việc luyện chữ đẹp này đến với nhiều người hơn.

"Tuy có khiếm khuyết về cơ thể nhưng khi mở lớp dạy các con hành trang vào lớp 1, nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, mình vui lắm, cảm thấy sự nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng. Đương nhiên, nhận được sự tin tưởng của mọi người có nghĩa là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa", cô Sen chia sẻ.