Cô giáo 9X thắp sáng con chữ cho trẻ khiếm thị

Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tại (TPHCM) từ lâu đã là mái nhà chung của những học sinh khiếm thị.
Nơi đây, nhiệm vụ "xóa mù chữ" không chỉ là dạy học, mà là một hành trình kiên trì mở ra cánh cửa tri thức cho những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi.
Trong hành trình đó, có sự cống hiến thầm lặng của những nhà giáo tận tâm và cô Võ Ngọc Trinh là một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu.
Hành trình 9 năm gieo con chữ Braille
Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt, cô Võ Ngọc Trinh (31 tuổi, quê Quảng Trị) gắn bó với mái trường từ những ngày đầu sự nghiệp.
Bắt đầu với vai trò thực tập sinh vào năm 2016, cô nhanh chóng trở thành giáo viên chính thức vào năm 2017. Ngọn lửa yêu nghề và tình thương với học trò đã thôi thúc cô giáo trẻ không ngừng nỗ lực để mang "ánh sáng" con chữ Braille đến với các em.
Gần 10 năm cống hiến tại trường, cô Trinh đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Trong hai năm đầu (2017 - 2019), cô được phân công giảng dạy học sinh khiếm thị đơn tật, một thử thách đòi hỏi không chỉ chuyên môn vững vàng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu cảm sâu sắc. Từ năm 2019 đến nay, cô đảm nhận giảng dạy học sinh khiếm thị khối Tiểu học, đặt những viên gạch tri thức đầu tiên trên con đường học vấn của các em.
"Là giáo viên chủ nhiệm lớp cấp Tiểu học, tôi ý thức rõ vai trò của mình trong việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh khiếm thị. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, tôi luôn cố gắng đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, nhất là đối với những trẻ em còn khiếm khuyết trên cơ thể", cô Trinh bộc bạch.
Cô đã chủ trì tổ chức nhiều chuyên đề cấp cụm trực thuộc Sở GD&ĐT TPHCM, tập trung vào các giải pháp thiết thực hỗ trợ học sinh: Chuyển đổi số – Phổ biến một số kỹ thuật hỗ trợ làm tài liệu cho học sinh khiếm thị; Học thông qua chơi Lego chữ nổi cho học sinh khiếm thị; Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh khiếm thị.
Những sáng kiến của cô được công nhận và áp dụng hiệu quả tại đơn vị. Tiêu biểu như sáng kiến "Rèn kỹ năng tự quản cho học sinh khiếm thị thông qua việc luân phiên đảm nhận vai trò lớp trưởng" (2021) và "Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm cho học sinh khiếm thị".
Những nỗ lực này không chỉ giúp học sinh tự tin hơn mà còn mang về cho cô Giải Nhì tại Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi chủ đề giáo dục khuyết tật cấp Thành phố (2022–2023).
Giáo viên sáng tạo và tận tâm
Sự cống hiến của cô Võ Ngọc Trinh là một mắt xích quan trọng trong sứ mệnh chung của toàn trường. Chia sẻ về công tác xóa mù chữ tại đơn vị, bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu nhấn mạnh, sứ mệnh của nhà trường là đảm bảo mọi trẻ em khiếm thị khi đến trường đều được tiếp cận con chữ.
“Biết chữ Braille không chỉ là biết đọc, biết viết, mà đó là chìa khóa để các em hội nhập, tự tin và mở ra tương lai. Chúng tôi nỗ lực không ngừng để không một em nào bị bỏ lại phía sau trong hành trình tìm kiếm ánh sáng tri thức", bà Huệ nói.
Bà Huệ nhận xét cô Võ Ngọc Trinh là một giáo viên trẻ nhưng rất sáng tạo, tận tâm và là một trong những nhà giáo tiêu biểu của trường. Cô không chỉ vững vàng về chuyên môn Giáo dục Đặc biệt, mà còn liên tục có những sáng kiến được công nhận loại Xuất sắc để nâng cao chất lượng dạy và học. Sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm hay rèn kỹ năng tự quản đều cho thấy tư duy đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm.
“Cô Trinh thực sự là người thắp lửa, giúp học sinh khiếm thị phát triển toàn diện cả về phẩm chất lẫn năng lực. Gần đây nhất, sáng kiến ‘Hỗ trợ học sinh khuyết tật phát triển phẩm chất, năng lực thông qua tổ chức hoạt động và sinh hoạt dưới cờ’ của cô Trinh cũng được công nhận loại Xuất sắc, cho thấy sự bền bỉ trong việc đổi mới phương pháp giáo dục”, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Cô Võ Ngọc Trinh nhận được nhiều khen thưởng như: Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác; Nhà giáo trẻ tiêu biểu Quận 10; Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025.
Ngoài công tác chuyên môn, cô Trinh còn là một đoàn viên ưu tú, từng kiêm nhiệm vai trò Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Trưởng ban Nữ công và Bí thư Chi đoàn Giáo viên (2020 – 2025).