Cô giáo 9X thắp sáng con chữ cho trẻ khiếm thị

Cô Võ Ngọc Trinh - giáo viên cấp Tiểu học - Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM).

Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tại (TPHCM) từ lâu đã là mái nhà chung của những học sinh khiếm thị.

Nơi đây, nhiệm vụ "xóa mù chữ" không chỉ là dạy học, mà là một hành trình kiên trì mở ra cánh cửa tri thức cho những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi.

Trong hành trình đó, có sự cống hiến thầm lặng của những nhà giáo tận tâm và cô Võ Ngọc Trinh là một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu.

Hành trình 9 năm gieo con chữ Braille