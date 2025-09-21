Có gì trong Dinh thự Pháp cổ hơn 150 tuổi mỗi năm chỉ mở cửa một lần?

Khuất mình sau những hàng cây xanh trên con phố Lê Duẩn sầm uất bậc nhất Sài Gòn, Dinh Tổng lãnh sự Pháp là một công trình kiến trúc ấn tượng của thành phố với tuổi đời 153 năm. Dinh thự Pháp được xem như biểu tượng của kiến trúc Đông Dương thế kỷ 19. Công trình chỉ được mở cửa hạn chế vào một số sự kiện đặc biệt trong năm nên thu hút rất đông người dân thành phố đăng ký. Trên trang Facebook của Lãnh sự quán Pháp cho biết, chỉ 15 phút sau khi mở đăng ký, toàn bộ vé miễn phí vào Dinh thự Pháp đã được đặt kín. Dinh thự cao 2 tầng và chỉ mở cửa tầng một cho khách tham quan. Ngoài ra, khu vực hầm của Dinh thự cũng không mở cho du khách. Nằm giữa một khu vườn xanh mát, Dinh thự Pháp như tách mình khỏi khung cảnh nhộn nhịp của thành phố, khoác lên mình một vẻ yên tĩnh, trầm mặc. Dạo bước dưới những tán cây cổ thụ trong khuôn viên dinh thự, khách tham quan như đi ngược dòng lịch sử tìm về quá khứ. Năm nay, nhân sự kiện Ngày di sản châu Âu 2025, Dinh thự Pháp tiếp tục được mở cửa cho khách du lịch đăng ký trước. Ngay từ 8h30 sáng ngày 20.9, rất đông khách tham quan đăng ký trước đã xếp hàng chờ trước cửa Dinh thự tại số 6 Lê Duẩn. Mỗi du khách sẽ có khoảng 1 tiếng tham quan trong khuôn viên dinh thự. Với các mã QR bằng ba ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp), du khách có thể dễ dàng tìm hiểu về lịch sử gần hai thế kỷ của Dinh thự. Toà nhà lớn được bao quanh bởi hành lang ở cả 4 mặt, với những khung cửa chớp xanh lá cây và bức tường vàng ấn tượng. Công trình được xây dựng vào năm 1872, cùng thời điểm với nhiều địa danh nổi tiếng khác tại TP.HCM như Dinh Norodom (nay là Dinh Độc Lập), Đại chủng viện Thánh Giu-se (1863), Nhà thờ Đức Bà (1877-1880) hay Bưu điện Thành phố (1886-1891). Sau năm 1975, tòa nhà trở thành tư dinh của các tổng lãnh sự Pháp. Mỗi tầng có 32 cửa với cấu trúc lá sách có thể đóng mở, giúp thoáng khí và tránh ánh nắng trực tiếp trong những ngày hè oi bức. Nhân viên hướng dẫn khách tham quan tại Dinh thự Pháp cho biết công trình vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên vẹn sau hàng trăm năm lịch sử. Đi quanh hàng lang Dinh thự Pháp, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật như đồ gốm sứ truyền thống, tượng cổ, tranh… Bước vào bên trong Dinh thự, du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật đến từ cả Á Đông lẫn Tây phương. Một góc cầu thang cổ trong dinh thự. Nổi bật nhất trong Dinh thự Pháp là phòng khánh tiết, nơi diễn ra các sự kiện lớn quan trọng của tổng lãnh sự. Phòng khánh tiết trong Dinh thự Pháp là nơi lưu trữ bức tranh sơn mài của hoạ sĩ nổi tiếng Nguyễn Gia Trí mang tên “Đám rước”, được vẽ vào năm 1939. Bức tranh đã khắc họa sống động vẻ đẹp của đời sống văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phòng khánh tiết trong Dinh thự Pháp là nơi lưu trữ bức tranh sơn mài của hoạ sĩ nổi tiếng Nguyễn Gia Trí (trái). Tác phẩm mang tên “Đám rước”, được vẽ vào năm 1939. Bức tranh đã khắc họa sống động vẻ đẹp của đời sống văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ 20. Sau khi tham quan bên trong Dinh thự, du khách có thể dành thời gian tản bộ trong khu vườn sau. Dinh thự có khu vườn hơn 1,5 ha với nhiều cây cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm. Nhiều hoạt động giới thiệu về văn hoá Pháp cũng diễn ra trong khuôn khổ Ngày di sản châu Âu năm nay.