Có gì trong bom tấn tái xuất màn ảnh rộng của 'mỹ nhân hàng đầu Hollywood' Angelina Jolie?

Bối cảnh miền Tây hoang dã vốn là thế mạnh của đạo diễn từng nhận đề cử Oscar Taylor Sheridan. Trong hai bộ phim được giới chuyên môn ca tụng do Sheridan làm biên kịch là Sicario , Hell or High Water hay cả tác phẩm đạo diễn đầu tay Windriver , hình ảnh thiên nhiên miền Tây khắc nghiệt luôn là nét đặc trưng của anh. Kẻ nguyền ta chết cũng không nằm ngoại lệ, những đại cảnh triền núi và cánh rừng mênh mông vùng Montana là điểm nhấn trong phần hình ảnh của bộ phim. Vẻ đẹp của các cảnh quay này xuyên suốt bộ phim ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên và sự nhỏ bé mong manh của con người. Kẻ nguyền ta chết là sự hòa trộn khéo léo của hai thể loại sinh tồn và hành động. Cuộc tranh đấu giữa thiện và ác đặt đan xen với các bí kíp sinh tồn trong bối cảnh vụ cháy rừng khốc liệt tạo nên trải nghiệm gay cấn trên nhiều cung bậc cảm xúc suốt 100 phút phim.

Those who wish me dead - Kẻ nguyền ta chết đang khởi chiếu trên toàn quốc với định dạng 2D.

Vũ Liên