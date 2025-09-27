Triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Chuyên gia trang điểm- Giám đốc sáng tạo Nam Trung bắt tay cùng Nhà thiết kế thời trang Lâm Gia Khang thực hiện triển lãm nghệ thuật sắp đặt độc đáo "Echoes of Elegance" tại InterContinental Halong Bay Resort (Vịnh Hạ Long).

Echoes of Elegance – đưa đến người thưởng lãm những câu chuyện kể về truyền thống văn hoá đặc trưng của Vịnh Hạ Long, của người Việt xưa, được đan cài trong những sắp đặt có chủ đích.

Những tác phẩm thời trang với chất liệu lụa mềm truyền thống, nhuộm từ trái mặc nưa đầy óng ả, trưng bày bên những ngư cụ xưa của ngư dân miền biển, len lén chen vào những góc nhìn đầy sự lưu luyến khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp người phụ nữ qua đường nét trang điểm tinh tế, có sự kế thừa truyền thống, chấm phá cùng dấu ấn đương đại, để tái hiện lại thần thái đầy kiên cường của người Việt qua bao đời lịch sử.