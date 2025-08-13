Có gì mới ở Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0?

Theo đó, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 như mở ra một chương mới cho dòng game huyền thoại. Đây không phải là một bản cập nhật mà là một sản phẩm hoàn toàn mới trên PC, cuộc “lột xác” toàn diện về hình ảnh, gameplay và trải nghiệm người chơi, được đầu tư nghiêm túc và bài bản đúng như kỳ vọng của cộng đồng suốt thời gian qua. Phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 trên PC mang đến một diện mạo hoàn toàn mới với nền đồ họa 2D đạt chuẩn Full HD, sắc nét hơn, lung linh hơn nhưng vẫn trung thành với chất hoài cổ và bản sắc nguyên bản của thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ.

Cùng với đó, tốc độ khung hình được nâng lên 60FPS, mang lại cảm giác PK mượt mà, nhanh nhạy và đậm tính cạnh tranh - điều mà game thủ kỳ cựu luôn mong đợi.



Trong Đại Hội Võ Lâm 2025 vừa được tổ chức, các game thủ kỳ cựu đã có dịp trải nghiệm tốc độ khung hình mới với chất lượng đồ họa của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC trong trận giao hữu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.



Dù là những game thủ kỳ cựu của Võ Lâm Truyền Kỳ, nhóm game thủ được trực tiếp “tham chiến” đều cảm thấy bất ngờ và bỡ ngỡ trước một trải nghiệm cực kỳ mượt mà và mãn nhãn với tốc độ khung hình mới. Với kinh nghiệm hai mươi năm “hành tẩu giang hồ”, họ đã sớm bắt nhịp và cho thấy đẳng cấp của những huyền thoại đồng hành cùng Võ Lâm Truyền Kỳ suốt nhiều năm.



Không chỉ cải tiến về hình ảnh, bối cảnh trong game cũng được làm mới dựa trên những nét đặc trưng cũ. Bản đồ Công Thành Chiến cũng được thiết kế lại toàn diện, nâng cấp về thể thức thi đấu để tăng độ thử thách, đẩy mạnh tinh thần tổ đội và phối hợp bang hội. Đây chắc chắn sẽ là thử thách cho các Bang hội nói chung và Soái nói riêng.