Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Trên trang cá nhân, Huy Trần - ông xã diễn viên Ngô Thanh Vân review sơ sơ các món đồ công nghệ để chào đón công chúa chào đời. Huy Trần chia sẻ rằng mình đã tìm hiểu rất kỹ nên recommend quý vị mua theo nếu muốn.

Trong số những món đồ đắt tiền, điểm đáng quan tâm là đôi tất công nghệ Huy Trần mua cho con gái có giá khoảng 10 triệu đồng. Đó là tất thông minh đo nhịp tim và oxy máu. Sản phẩm được thiết kế như một chiếc tất mềm quấn quanh bàn chân, bên trong tích hợp cảm biến quang học và bộ phát tín hiệu.