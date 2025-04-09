Có gì bên trong dự án gần 1 tỷ USD mới khởi công tại TP.HCM?

Thời gian gần đây, thông tin mở rộng Quốc lộ 13 và việc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM đã khiến nhiều chủ đầu tư tái khởi động các dự án quanh trục đường này, tạo nên cuộc đua về nguồn cung và giá bán.
Trong ảnh là dự án Khu đô thị Hồ Gươm Xanh, tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Bình Dương (nay là phường Lái Thiêu, TP.HCM) do Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án này vừa được khởi công trong tháng 6/2025 vừa qua.
Dự án Hồ Gươm Xanh có quy mô 24,5ha, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 4.000 căn hộ và hơn 300 căn nhà phố thấp tầng. Ngoài ra, dự án còn tích hợp các tiện ích như trường học, nhà ở xã hội, trung tâm sự kiện và khách sạn 5 sao hơn 300 phòng.
Chủ đầu tư định hướng nơi đây trở thành một “Hà Nội thu nhỏ”, lấy cảm hứng từ Hồ Gươm và 36 phố phường.
Theo tìm hiểu, dự án Hồ Gươm Xanh được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng từ tháng 10/2007. Đến năm 2018, dự án được chấp thuận chủ trương và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.
Năm 2021, dự án đã xây dựng một khu vực hồ nước có hình dáng, diện tích gần giống Hồ Gươm ở Hà Nội. Bên trong hồ có xây dựng một tháp trên ụ đất nổi giữa hồ, có hình dáng giống tháp rùa ở Hồ Gươm. Phía trên cạn, chủ đầu tư cho san lấp, đổ nền 12 tuyến đường quanh hồ và xây dựng 2 cây cầu bắc qua kênh (thuộc nhánh sông Sài Gòn) nối từ đường Ngô Quyền vào khu đất.
Tuy nhiên, tháng 6/2021, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương phát hiện công trình san lấp, xây dựng 12 tuyến đường thuộc dự án Hồ Gươm Xanh chưa được cấp phép xây dựng. Theo đó, 2 cây cầu đã được xây dựng nối từ đường Ngô Quyền vào dự án không đảm bảo thông thủy, các mố trụ cầu lấn vào lòng kênh, cản trở dòng chảy…
Các dự án như nhà phố thương mại, chung cư, nhà ở xã hội, trung tâm thể dục thể thao… khi dự án chuẩn bị triển khai thì Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đồng thời buộc ngừng thi công.
Đến tháng 4/2025, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã ban hành quyết định cho phép Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh quyết định giao đất tại dự án khu đô thị Hồ Gươm Xanh.
Được biết, nguyên nhân của việc điều chỉnh là do điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với dự án trên. Theo đó, tỉnh Bình Dương đã điều chỉnh quyết định giao đất từ năm 2007 giao đất cho công ty này ở dự án khu đô thị Hồ Gươm Xanh (tên gọi cũ là Khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau).
Cụ thể: diện tích 82.682m2 đất ở đô thị, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; diện tích 101.803m2 đất các công trình công cộng, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; diện tích 36.263m2 sử dụng đất giáo dục và thương mại dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
UBND tỉnh Bình Dương cũ quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương thuê 1.101m2 đất là lối đi, rạch, bờ bao tại phường Lái Thiêu. Đồng thời cho phép Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Bình Dương chuyển mục đích với diện tích 18.482m2 đất sang đất ở đô thị và đất khu vui chơi, công cộng.
Khu đất để thực hiện dự án được sử dụng đến ngày 28/12/2057. Được biết, đơn giá bình quân đất ở tại đô thị (nhà ở liền kề) là 25,36 triệu đồng/m2 và giá bình quân đất ở đô thị (nhà chung cư) là 23,2 triệu đồng/m2.
Dù dự án có chủ trương, phê duyệt quy hoạch hơn 15 năm, tuy nhiên đến nay khu vực dự án Hồ Gươm Xanh vẫn còn bỏ trống, nhà cửa, khu dân cư vẫn chưa được xây dựng.
Theo ghi nhận thực tế vào tháng 8/2025, hồ nước trung tâm rộng 1,3ha - điểm nhấn mô phỏng Hồ Gươm với Tháp Rùa thu nhỏ đã hiện hữu.
Xung quanh hồ, các tuyến đường nội khu chính được san lấp, định hình vòng cung bao quanh, đồng thời trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan.
Các khu đất liền kề hồ hiện đang tiếp tục được giải phóng mặt bằng, san nền và thoát nước. Tại nhiều vị trí trong dự án, có thể thấy sự xuất hiện của máy đào, máy lu, xe tải chở đất đá phục vụ thi công.
Dự án trải dài mặt tiền Quốc lộ 13 hiện đã được quây tôn phía bên ngoài. Các bảng hiệu quảng cáo với tên gọi Hồ Gươm Xanh và thương hiệu TBS Land (thuộc TBS Group) cũng được công bố công khai.
Theo tìm hiểu, Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương do ông Nguyễn Đức Thuấn làm đại diện pháp luật, thành lập năm 2006, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Ông Thuấn đồng thời là người đại diện của nhiều doanh nghiệp như Công Ty CP Đầu Tư Và Sản Xuất Giày Thái Bình (TBS Group), Công Ty CP Đầu Tư Thái Bình; Công Ty TNHH Đầu Tư Thuấn Nguyễn; Công Ty TNHH Điện Tử Samsung Vina.
Theo thông tin từ website của TBS Land, danh mục dự án của công ty này hiện nay đã bao gồm nhiều dự án lớn trong lĩnh vực nhà ở. Trong đó, những dự án đã đi vào hoạt động như Khách sạn cao cấp Mai House Sài Gòn, Mai House Hội An…
Về Khu đô thị Hồ Gươm Xanh, theo các thông tin rao vặt, dự án này dự kiến mở bán với giá khoảng 65 triệu đồng/m2.
Theo khảo sát thực tế, khu vực xung quanh dự án Hồ Gươm Xanh hiện có nhiều dự án căn hộ đang triển khai xây dựng như La Pura, The Felix, The Rivana, The Habitat, The Emerald 68... với mức giá dao động từ 40 triệu đến 60 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí và tiến độ thi công của từng dự án.
Liệu mức giá 65 triệu đồng/m2 tại Hồ Gươm Xanh có đang quá cao khi thực tế dự án mới chỉ dừng lại ở phần hạ tầng cơ bản, chưa có sản phẩm nhà ở hiện hữu?
