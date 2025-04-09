Có gì bên trong dự án gần 1 tỷ USD mới khởi công tại TP.HCM?

Thời gian gần đây, thông tin mở rộng Quốc lộ 13 và việc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM đã khiến nhiều chủ đầu tư tái khởi động các dự án quanh trục đường này, tạo nên cuộc đua về nguồn cung và giá bán.

Trong ảnh là dự án Khu đô thị Hồ Gươm Xanh, tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Bình Dương (nay là phường Lái Thiêu, TP.HCM) do Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án này vừa được khởi công trong tháng 6/2025 vừa qua.

Dự án Hồ Gươm Xanh có quy mô 24,5ha, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 4.000 căn hộ và hơn 300 căn nhà phố thấp tầng. Ngoài ra, dự án còn tích hợp các tiện ích như trường học, nhà ở xã hội, trung tâm sự kiện và khách sạn 5 sao hơn 300 phòng.

Chủ đầu tư định hướng nơi đây trở thành một “Hà Nội thu nhỏ”, lấy cảm hứng từ Hồ Gươm và 36 phố phường.

Theo tìm hiểu, dự án Hồ Gươm Xanh được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng từ tháng 10/2007. Đến năm 2018, dự án được chấp thuận chủ trương và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Năm 2021, dự án đã xây dựng một khu vực hồ nước có hình dáng, diện tích gần giống Hồ Gươm ở Hà Nội. Bên trong hồ có xây dựng một tháp trên ụ đất nổi giữa hồ, có hình dáng giống tháp rùa ở Hồ Gươm. Phía trên cạn, chủ đầu tư cho san lấp, đổ nền 12 tuyến đường quanh hồ và xây dựng 2 cây cầu bắc qua kênh (thuộc nhánh sông Sài Gòn) nối từ đường Ngô Quyền vào khu đất.