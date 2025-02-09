Cô gái vượt 1.600km, thức trắng đêm đợi gặp bạn trai chiến sĩ sau lễ diễu binh

Trắng đêm chờ đợi để được gặp bạn trai

Trong dòng người đông đúc chờ xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9), có những cô gái sẵn sàng vượt hàng trăm cây số, thức trắng đêm để được gặp người thương, là các chiến sĩ đứng trong hàng ngũ diễu binh.

Nguyễn Hồng Thúy (24 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM) là một trong số đó. Cô là bạn gái của Đoàn Nhật Thắng (24 tuổi), thuộc khối Sĩ quan biên phòng.

Hồng Thúy (quàng khăn màu đỏ) thức xuyên đêm đợi bạn trai chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Huy

Thúy chia sẻ với PV, cặp đôi quen biết nhau nhờ bạn bè giới thiệu. Từ những cuộc trò chuyện thường xuyên, cả hai dần thân thiết và nảy sinh tình cảm.

Năm 2021, họ chính thức hẹn hò. Thắng công tác tại tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), còn Thúy làm việc tại TPHCM. Trong 4 năm yêu xa, họ thường cố gắng gặp nhau vào mỗi kỳ nghỉ, khoảng thời gian còn lại gửi gắm nỗi nhớ nhung qua các dòng tin nhắn, cuộc gọi video.

Tính đến hiện tại, Thúy đã 4 tháng chưa được gặp bạn trai, cô không giấu nổi nỗi nhớ nhung. Thúy kể, có những lúc cô chỉ biết khóc vì nhớ người yêu.