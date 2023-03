Cô gái Việt trở thành Á quân Masterchef Italia 2023

Ngày 14/3/2023 tổ chức The People for Peat (PFP) hay còn được biết đến như Hiệp hội Bảo vệ và Phát triển bền vùng đất than bùn khu vực Đông Nam Á thông báo đến truyền thông về một trong những khám phá mới trong dự án nghiên cứu của mình