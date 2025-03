Cô gái trốn mua vé vào khu du lịch rồi bị ngã tử vong, bố mẹ đòi bồi thường 3,3 tỷ đồng

Do không tìm được tiếng nói chung, cả hai bên đưa nhau ra tòa. Vụ kiện kéo dài suốt vài năm chưa có hồi kết.

Trong quá trình tham gia vụ án, các luật sư phát hiện thấy, nữ du khách Cao không hề mua vé tham quan. Nạn nhân đã trốn vé để vào bên trong tham quan một mình.

Tại phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Lư Sơn, tỉnh Giang Tây cho rằng, danh thắng núi Lư Sơn vốn là một khu du lịch ngoài trời có diện tích lớn. Khu danh thắng có đặt biển cảnh báo an toàn trên các lối đi và khu lan can bảo vệ cao 1,2m ở đài quan sát bên vách núi. Đây là những dấu hiệu cho thấy đơn vị này hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho du khách.

Việc du khách họ Cao không mua vé vào cửa đã đi ngược với quy định tại điểm danh thắng này. Hệ thống bán vé yêu cầu du khách phải cung cấp đầy đủ thông tin về danh tính cá nhân. Nhưng do trốn vé nên thông tin của Cao không được lưu lại.

Vì không mua vé nên khu danh thắng được xem là chưa ký hợp đồng dịch vụ với nữ du khách. Bên cạnh đó, nơi xảy ra tai nạn là khu vực nằm ngoài tuyến điểm du lịch thông thường. Cơ quan điều tra cho rằng, Cao có thể đã đi bộ một mình tới khu vực này và không may gặp nạn. Đây là nơi khách du lịch không thường lui tới.