Cô gái trẻ thiệt mạng sau 2 tháng hôn mê nghi do nâng mũi ở Hà Nội

Ngày 18/3, Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc chị T.D.H. (22 tuổi, quê ở Long An, tạm trú tại Hà Nội) chết sau 2 tháng hôn mê nghi do phẩu thuật thẩm mỹ, lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý điều tra, làm rõ.