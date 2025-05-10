Cô gái trẻ bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TPHCM nghi do ghen tuông

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân tên D.H. (25 tuổi), làm việc tại một quán bar trên địa bàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy một nam thanh niên đi theo cô gái rồi dùng hung khí ra tay, khiến nạn nhân gục xuống đường. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Chứng kiến sự việc, người dân gọi xe cấp cứu, song nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Thắng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera để điều tra.

Bước đầu, nghi phạm được xác định có quen biết với nạn nhân, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.