Cô gái trẻ bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TPHCM nghi do ghen tuông

Quang Hưng| 05/10/2025 08:36

Một cô gái trẻ được phát hiện tử vong trên vỉa hè đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, TPHCM. Bước đầu, nghi phạm được cho là người quen của nạn nhân, gây án do ghen tuông.

Tối 4/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Tam Thắng, TPHCM xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cô gái trẻ bị đâm tử vong trên vỉa hè; hiện lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm gây án.

W-Án mạng cô gái trẻ bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TPHCM nghi do ghen tuông.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Trí

Theo thông tin ban đầu, gần 20h tối cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một cô gái trẻ tử vong trên vỉa hè trước cửa tòa nhà kinh doanh căn hộ cho thuê ở khu vực hẻm 106 đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân tên D.H. (25 tuổi), làm việc tại một quán bar trên địa bàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy một nam thanh niên đi theo cô gái rồi dùng hung khí ra tay, khiến nạn nhân gục xuống đường. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến sự việc, người dân gọi xe cấp cứu, song nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Thắng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera để điều tra.

Bước đầu, nghi phạm được xác định có quen biết với nạn nhân, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

