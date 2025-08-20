Cô gái Thanh Hóa rơi nước mắt khi bố bất ngờ cho tiền sau 29 năm

Tuổi thơ cay đắng

Nguyễn Thị Trường An (SN 1996, quê Thanh Hóa) mới đây khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ câu chuyện xúc động: Sau 29 năm cuộc đời, cô lần đầu tiên được bố cho tiền.

Với An, số tiền ấy là một dấu mốc quan trọng, chứng tỏ mối quan hệ cha con vốn nhiều trắc trở nay đang dần thay đổi.

An kể, cô sinh ra trong gia đình mà mẹ là trụ cột. Bố mẹ cô – ông Nguyễn Quốc Phấn (60 tuổi) và bà Thiều Thị Đoàn (63 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) – sớm sống xa nhau.

Ông ở nhà, còn bà đi làm công nhân ở xí nghiệp gạch cách nhà gần 20km để kiếm tiền nuôi con. Mãi đến khi An 2 tuổi và anh trai 6 tuổi, hai anh em mới được mẹ đưa về sống cùng bố.

Tuy vậy, tháng ngày sau đó để lại trong An những ký ức không mấy vui vẻ. Bố không chí thú làm ăn, gánh nặng kinh tế đè hết lên vai mẹ. Không chỉ thế, ông còn rượu chè, nhiều lúc đánh mắng vợ con. Bà Đoàn từng nộp đơn ly hôn nhưng lại được hòa giải.