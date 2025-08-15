Cô gái sở hữu thân hình bốc lửa, kiếm trăm triệu chỉ sau vài tin nhắn

Lana có thân hình bốc lửa. Ảnh: Nypost

Lana Madison (Texas, Mỹ) sở hữu thân hình bốc lửa. Cô trở thành cái tên gây “bão” mạng xã hội nhờ công việc hiếm lạ: Thử lòng chung thủy của bạn trai người khác.

Không phải thám tử tư, cũng không cần tiến hành điều tra công phu, Madison chỉ gửi một tin nhắn kèm biểu tượng cảm xúc tán tỉnh và sự thật dần được phơi bày.

Với hơn 76.000 người theo dõi trên mạng xã hội, Lana được nhiều chị em tin tưởng, xem như “cứu tinh” khi họ nghi ngờ người đàn ông của mình, theo New York Post.