Cô gái 'rụng trứng' với màn lái xe đu đa đu đưa của bạn trai

Your browser does not support the video tag.

Lái xe đu đa đu đưa, thanh niên khiến bạn gái ''rụng cả trứng''.

Trình diễn được một đoạn đường dài, chàng trai còn ngoái cổ lại phía sau cười đùa, có vẻ như rất tự hào chiến tích với đồng bọn đang theo sau cầm máy ghi lại.

Trong khi cô gái ngồi sau chỉ biết gục đầu vào lưng và ôm chặt lấy bạn trai vì sợ bay ra đường lúc nào không hay.