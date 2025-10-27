Cô gái Phú Thọ 'du lịch vội' 101 quốc gia bỗng chuyển hướng 'đi chậm' cùng bố mẹ

Cán mốc hơn 100 quốc gia

Ngày 31/8/2024, chị Trang bay tới Bahrain, hoàn thành cột mốc khám phá 100 quốc gia. Bahrain cách Dubai (UAE) - nơi chị Trang đang sống và làm việc, chỉ 40 phút di chuyển bằng máy bay.

“Mình sang Bahrain vào buổi sáng và tối đã trở về Dubai để hoàn thành ‘KPI du lịch’ của bản thân. Những năm tháng tuổi trẻ, mình thường có nhiều chuyến đi vội như vậy, sẵn sàng tới một quốc gia mới chỉ trong 1 hoặc 2 ngày”, chị chia sẻ.

Bước sang năm 2025, chị tiếp tục đến Croatia và nâng tổng số quốc gia mình đi qua lên 101.

Chị Trang tại quốc gia Trung Đông Bahrain. Ảnh: NVCC

Ước mơ đi vòng quanh thế giới đã nhen nhóm trong lòng Huyền Trang từ khi còn nhỏ. Năm 19 tuổi, chị lần đầu "xuất ngoại" trong chuyến trao đổi sinh viên tại Ma Cao (Trung Quốc). Những trải nghiệm mới mẻ nơi đây trở thành động lực để chị tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, tìm kiếm cơ hội chinh phục nhiều vùng đất mới.

Hai năm sau, vượt qua quá trình tuyển chọn khắt khe, Huyền Trang trở thành tiếp viên hàng không của Emirates (UAE). Công việc đặc thù giúp chị có cơ hội đặt chân tới nhiều quốc gia. Mỗi năm có khoảng 30 ngày nghỉ phép, chị luôn lên kế hoạch chia nhỏ kỳ nghỉ để thăm gia đình hoặc đi du lịch.