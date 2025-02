Cô gái ở Thanh Hóa bị ném cà chua đầy người ở phiên chợ 'lạ'

Cứ vào sáng mùng 6 Tết, người dân khắp nơi lại đổ về phiên chợ Chuộng ở xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa để tham gia ném cà chua vào người với ý nghĩa lấy may.

Bất kể người già hay trẻ nhỏ, nam hay nữ, bước vào chợ là bị các thanh niên ném cà chua vào người. Đối tượng bị ném nhiều nhất là nữ giới.

Theo người dân địa phương, chợ Chuộng đã có từ bao đời nay và chỉ diễn ra vào sáng mùng 6 Tết bên sông Hoàng. Điểm thú vị của phiên chợ này là người dân ném cà chua vào người nhau, ai bị ném nhiều thì coi như năm đó nhận được nhiều tài lộc.

Ngoài việc ném cà chua lấy may, phiên chợ còn là nơi mua bán các loại hàng hóa của người dân địa phương như cà chua, trứng, bánh đa… Người dân gọi đây là “chợ mua may bán rủi”, người bán thì bán đi cái rủi ro, người mua lại mua cái may mắn.