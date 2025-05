Cô gái ở Hà Nội chia sẻ mâm cơm từ 4 món chỉ 18.000 đồng/người gây tranh cãi

Bữa ăn 72.000 đồng mà Linh thực hiện. Ảnh: NVCC

Linh thường mua thịt, cá tại chợ 2 ngày một lần, còn rau, củ, quả mua ở một siêu thị gần nhà. "Mình ước lượng mỗi người cần 100-150 gram thịt/cá mỗi bữa. Nếu ăn thịt lợn thì mình mua khoảng 100 gram/người còn thịt gà, cá rẻ hơn thì 150 gram/người. Hôm nào ăn thịt lợn mình sẽ thêm món trứng, đậu, lạc", Linh cho biết.

"Rau, củ, quả mình mua ở siêu thị gần nhà, giá thậm chí rẻ hơn tại chợ mà vẫn có nhãn mác ghi rõ ngày đóng gói. Mua phải hoa quả hỏng mình còn có thể mang tới đổi trả. Từ lúc phát hiện ra siêu thị này mình cũng không mang rau củ từ quê ra nữa", Linh nói và cung cấp hình ảnh chụp giá của rau, củ mua tại siêu thị.

Chi phí mỗi bữa ăn hiện tại chưa bao gồm gạo (thường mang từ quê ra), gia vị, tiền điện nước.

Linh chia sẻ hình ảnh giá rau, củ tại siêu thị. Hình ảnh được cô gái chụp vào ngày 28/5. Ảnh: NVCC

Linh cho biết, mỗi bữa tối cô chỉ nấu từ 20-30 phút. "Ông bà ta nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Trước đây, bọn mình ăn ngoài hàng quán, có bữa tốn vài trăm ngàn đồng nhưng có lúc lại phải ăn bánh mì, mì tôm. Việc nấu bữa tối chung như thế này vừa no bụng vừa đủ dinh dưỡng", Linh nói.