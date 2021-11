Cô gái liên tục bị úp bánh kem vào mặt khiến dân tình phẫn nộ

Đã không ít lần, cư dân mạng lên án hành động úp bánh kem lên mặt vào dịp sinh nhật của các nhóm bạn nghịch ngợm. Nguyên nhân là bởi, nhiều người phát hiện trong một số chiếc bánh kem có gắn tăm, que nhọn đều định hình, rất nguy hiểm nếu úp vào mặt.

Chưa kể tới việc, nó còn bẩn và đôi khi khiến chủ nhân bữa tiệc cảm thấy khó chịu. Vì thế nên mới đây, khi đoạn clip một cô gái liên tục bị úp bánh kem vào mặt, xung quanh là vô số kem nằm la liệt, be bét khiến cư dân mạng xem xong vô cùng phẫn nộ.