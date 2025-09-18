Cô gái khốn khổ vì quá giống Lưu Diệc Phi

Trước sự nổi tiếng bất ngờ, Lâm Hiểu Đường cho biết, cô đã livestream được hơn một năm. Lượng người hâm mộ tăng lên là nhờ nội dung cô chia sẻ hàng ngày chứ không phải do quảng bá rầm rộ. Đồng thời, cô cũng khẳng định không muốn bị đóng khung với danh xưng "tiểu Lưu Diệc Phi" mà muốn tạo dựng con đường riêng cho mình. Hot girl 22 tuổi này quan niệm: "Giống ai là do gen quyết định, nhưng trở thành ai là do bản thân mình lựa chọn".

Lâm Hiểu Đường