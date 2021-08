Cô gái khoe 'kim bài miễn tử', dễ dàng qua chốt cảnh sát

Mạng xã hội hôm nay tích cực lan truyền đoạn clip một cô gái khoe tự lái xe ra đường trong thời gian giãn cách. Điểm khiến người xem chú ý chính là việc khi đi qua trạm kiểm tra của cảnh sát giao thông, khi một chiến sĩ công an yêu cầu xuất trình giấy tờ, cô gái này chỉ giơ màn hình điện thoại lên là được qua chốt.



Đính kèm cho hành động của mình, cô gái để caption: "Kim bài miễn tử". Ý của người này được hiểu, nhờ có thông tin quan trọng chứa trong chiếc điện thoại xịn xò kia cô dễ dàng đi lại trên đường.



Đoạn clip ngay khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý cực lớn. Cư dân mạng tò mò không biết "kim bài miễn tử" cô gái này sở hữu là cái gì mà được thoải mái đi lại giữa dịch bệnh.

Cô gái được cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Người cho rằng cô gái trẻ có "mối quan hệ tốt" nên mới dễ dàng qua chốt như vậy. Số khác đoán già đoán non, có thể cô đang trình lên cảnh sát giao thông tin nhắn xác nhận đi tiêm vaccine Covid-19 trên điện thoại.



Ngoài ra, việc để caption mập mờ khiến cô gái nhận không ít chỉ trích. Họ cho rằng hành động khoe "kim bài", "lệnh bài", tỏ ra quyền lực của cô gái giữa thời điểm dịch bệnh, người dân phải hạn chế ra đường là không nên. Việc làm này cũng rất dễ gây hiểu lầm dù cho có lý do ra ngoài chính đáng.



Sự thật về "kim bài miễn tử" này là thế nào thì chỉ có chủ nhân của nó và chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kia mới rõ mà thôi. Nhưng dù lý do là gì, cô gái cũng không nên hành động như vậy.