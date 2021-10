Cô gái hí hửng nướng bạch tuộc, ngờ đâu nhận cái kết ngã ngửa

Your browser does not support the video tag.

Màn "biến hình" của mẻ bạch tuộc nướng khiến cô gái không khỏi ngỡ ngàng

Từ ngày chiếc nồi chiên không dầu ra đời, công cuộc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cũng với suy nghĩ ấy, cô gái này đã ướp bạch tuộc rồi bỏ vào nồi nướng rồi ung dung ngồi đợi. Đến lúc mở nồi ra xem kết quả cô mới hết hồn vì chỗ bạch tuộc nướng kia đã teo lại chỉ còn một xíu.

Nhìn cảnh này thì đúng là chỉ biết cười ra nước mắt. Chủ nhân clip còn cho hay sau pha nướng bạch tuộc thất bại này mẹ cô còn bảo: "Đừng lấy chồng nữa nha con!".