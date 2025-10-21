Cô gái hai lần thành thủ khoa, học tới 16 giờ/ngày

Nguyễn Phương Ngân, 23 tuổi, vừa trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2025 với điểm trung bình học tập 3,81/4. Cách đây 5 năm, nữ sinh cũng là thủ khoa đầu vào của ngôi trường này. Để giữ được “phong độ” ấy, Ngân cho rằng việc duy trì kỷ luật là điều quan trọng nhất.

Nguyễn Phương Ngân, thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: NVCC

Phương Ngân vốn là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội). Thời phổ thông, Ngân nhiều lần giành giải nhất, nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm và thành phố môn Vật lý.

Ngoài ra, nữ sinh rất yêu thích môn Hóa và quan tâm tới ngành học thuộc khối sức khỏe vì thấy không chỉ có tính ứng dụng cao mà còn mang lại giá trị thiết thực cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Gia đình không có ai theo ngành y dược, nhưng khi nghe Ngân chia sẻ mong muốn theo đuổi lĩnh vực này, bố mẹ đều ủng hộ. Năm 2020, Ngân thi khối A00 và đạt 29,3 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Dược Hà Nội.