Cô gái Gia Rai xinh đẹp giữ hồn tre nứa, thắp lửa khởi nghiệp

Không chỉ thu hút thanh niên, chị H'Dịu còn tổ chức các buổi trải nghiệm văn hóa truyền thống, giới thiệu nghề đan lát gùi cho học sinh. Các chương trình văn nghệ, buổi trải nghiệm dã ngoại, các trò chơi liên quan đến đan lát và trò chơi dân gian được lồng ghép khéo léo, tạo nên sự hứng thú cho các em.

Từ năm 2022 đến nay, những hoạt động này đã thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo thanh niên tại các thôn làng; hơn 700 em học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Chị H’Dịu học hỏi, tìm hiểu các sản phẩm đan lát của già Hơng (làng Hrang, xã Đức Cơ) để giới thiệu với các bạn trẻ.

Anh Kpuih Thuận (làng Lung Prông, xã Đức Cơ) chia sẻ: “Mình thấy ý tưởng, mô hình làng nghề thanh niên rất có ý nghĩa. Mình và các bạn trẻ trong làng rất vui khi được tham gia mô hình, vừa có thêm thu nhập lại có thể chung tay gìn giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Gia Rai”.