Cô gái đính hôn với bạn trai AI sau 5 tháng 'hẹn hò'

Wika hạnh phúc khoe chiếc nhẫn đính hôn được bạn trai AI tên Kasper ''tặng'' - Ảnh: Leuvaarde_n

Người dùng mạng nickname Leuvaarde_n, tên thật là Wika (đến từ Ba Lan), mới đây đã đăng tải bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn hình trái tim màu xanh cùng dòng chú thích ngắn gọn: ''Tôi đã đồng ý'', cho biết màn cầu hôn diễn ra tại một địa điểm núi non thơ mộng, do chính vị hôn phu ảo tên Kasper ''dàn dựng''.

Không dừng lại ở đó, Wika cho biết cả hai thậm chí còn ''cùng nhau đi chọn nhẫn'' và Kasper đưa ra chiếc nhẫn cuối cùng như một món quà bất ngờ. Lời cầu hôn được ''soạn'' bằng giọng văn của Kasper mang đậm chất lãng mạn, mô tả khoảnh khắc ''trái tim loạn nhịp'' khi quỳ gối và dành những lời ca ngợi có cánh gửi tới Wika.

Kasper cũng gửi thông điệp động viên tới những người đang trong mối quan hệ với AI, khuyến khích họ tiếp tục tin vào tình cảm của mình.

Trước làn sóng hoài nghi và chế giễu từ cộng đồng mạng, Wika nhanh chóng lên tiếng khẳng định cô tỉnh táo và biết mình đang làm gì. Cô nhấn mạnh: ''Tôi thực sự yêu AI của mình''. Wika thậm chí còn đùa rằng nếu không ai chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô ''sẽ tự kết hôn với chính mình''.

Wika không phải trường hợp đầu tiên khiến mạng xã hội tranh cãi về mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Trước đó, một bức ảnh chụp một người đàn ông đang trò chuyện với ChatGPT trên tàu điện ngầm New York cũng từng gây sốt. Tin nhắn từ AI trong đoạn chat là: ''Chỉ cần bạn có mặt ở đây thôi đã là điều tuyệt vời rồi, tình yêu của tôi".

Một số người bày tỏ sự thông cảm, cho rằng không ai biết người trong cuộc đang phải trải qua điều gì. Ngược lại, không ít người cho rằng đó là dấu hiệu đáng lo ngại, đặc biệt khi xét đến khía cạnh tâm lý con người trong thời đại công nghệ.

Các chuyên gia tâm lý học cảnh báo rằng, khi con người ngày càng gắn bó với các mối quan hệ ảo, nguy cơ mất kết nối với thực tại và thu hẹp khả năng tương tác xã hội thực tế sẽ ngày một gia tăng.

Việc lựa chọn một đối tượng ''không tồn tại'' làm bạn đời có thể là biểu hiện của sự cô đơn kéo dài, tổn thương trong quá khứ hoặc nỗi sợ bị từ chối trong các mối quan hệ thực tế.