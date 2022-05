Cô gái đi khách sạn treo chiếc ly lên tay nắm cửa tiết lộ bí mật bảo vệ tính mạng ít ai ngờ

Một trong những điều bạn không nên quên khi nhận phòng là kiểm tra đồng hồ đặt ở đầu giường xem thời gian có chính xác không. Nếu bạn cần rời khách sạn đúng giờ để bắt một chuyến bay, thật không tốt nếu bạn cứ đinh ninh đồng hồ đang chỉ 7h, trong khi thời gian thực tế là 9h. Nhiều năm về trước, do thiếu kinh nghiệm, Ben đã phải trả giá cho điều này.

Nếu muốn có một giấc ngủ ngon lành, bạn nên kiểm tra chuông báo thức. Các cuộc gọi đánh thức không mong muốn có thể là nguyên nhân hàng đầu phá hỏng chuyến du lịch.

Ngoài ra, Ben cũng có vài lưu ý khác. Anh từng làm bác sĩ hồi hương (phụ trách nhiệm vụ đưa các du khách gặp tai nạn, ốm đau về nước, chủ yếu bằng máy bay) và phục vụ một thời gian dài trên tàu du lịch, nên có nhiều kinh nghiệm trong di chuyển bằng máy bay và du lịch ở nước ngoài, anh luôn mong muốn giúp du khách giữ an toàn, hạnh phúc và khỏe mạnh trong các chuyến đi.

Theo kinh nghiệm của Ben, phần lớn những người sống sót hoặc bị thương ít hơn trong các vụ tai nạn, đều thắt dây an toàn. Do đó, bạn hãy nhớ thắt dây an toàn khi ngồi taxi, xe khách.

Theo Gia đình và xã hội