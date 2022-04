Cô gái chinh phục game 'khoai' nhất Việt Nam bằng style cực ngầu

Trải nghiệm đạp xe đạp qua "cầu khỉ" được ví như trò chơi mạo hiểm, "cực khoai" tại Việt Nam, nhất là tại khu vực miền Tây sông nước. Trò chơi này yêu cầu người chơi đi 1 chiếc xe đạp trên cây cầu nhỏ xíu bắc ngang sông.

Tưởng rằng trò chơi này không có gì phức tạp nhưng ai đi rồi mới thấy khó nhằn bởi việc giữ thăng bằng trên một mặt phẳng bé xíu là không hề đơn giản. Ấy thế mà mới đây, một cô gái nhỏ bé đã vượt qua vô cùng dễ dàng theo cách cực "ngầu"!

Video: Cô gái đạp xe qua cầu khỉ theo cách "cực ngầu".

Trong video, trên cây cầu chỉ rộng chừng 20cm không hề có tay vịn, người chơi muốn qua cầu phải sử dụng một chiếc xe đạp có kích cỡ nhỏ, không chân chống và phanh. Trong quá trình di chuyển, người chơi nhất định phải giữ được thăng bằng và kiểm soát tốc độ di chuyển của xe.