Cô gái cao 1,6 m đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2025

Tân Hoa hậu Hong Kong là Trần Vịnh Thi. Cô có chiều cao khiêm tốn, nhưng học vấn khủng nhất nhóm thí sinh năm nay.

Trần Vịnh Thi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2025 vào tối 31/8. Hai Á hậu lần lượt là Thi Vũ Kỳ (trái) và Viên Văn Tĩnh. Họ đánh bại 11 đối thủ khác để giành lấy những danh hiệu cao nhất cuộc thi sắc đẹp do đài TVB tổ chức. Theo The Standard, Trần Vịnh Thi, tên tiếng Anh là Stacey Devina Chan, 26 tuổi. Cô sinh ra ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng gốc gác Quảng Đông (Trung Quốc). Cô nằm trong top thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất chương trình (1,6 m), nặng 47,8 kg. Tuy vậy, từ đầu chương trình, cô được khen ngợi vì sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối và năng lực vận động mạnh. Vịnh Thi biểu diễn thể dục nhịp điệu trong phần thi tài năng của vòng chung kết. Đây là thế mạnh của cô vì xuất thân vận động viên thể dục nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô từng giành chức vô địch toàn năng tại Giải Hong Kong mở rộng từ 2012 đến 2015 và nhận giải Vận động viên xuất sắc vào các năm 2015 và 2026. Vịnh Thi bắt đầu tập luyện thể dục từ năm 3 tuổi. Khi lên 10 tuổi, cô gia nhập đội tuyển thể dục nghệ thuật Hong Kong, được vào Học viện thể thao cấp cao vào năm 12-13 tuổi. Không chỉ giỏi thể thao, Vịnh Thi còn là thí sinh có trình độ học vấn cao nhất nhóm thí sinh năm nay. Cô tốt nghiệp cử nhân University of California (Mỹ), sau đó lấy bằng thạc sĩ ngành Quản lý công nghệ tại Columbia University (Mỹ) và đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ. Chưa dừng lại ở đó, tân Hoa hậu Hong Kong sinh ra trong gia đình danh giá, là thế hệ thứ tư trong gia tộc của nhà từ thiện Trần Thụy Kỷ. Người đẹp tiết lộ rằng cụ cố Trần Thụy Kỷ từng đi bộ từ Tân Hội (Quảng Đông) đến Hong Kong, gây dựng thành công một doanh nghiệp gạo, sau đó quyên góp xây dựng nhiều ngôi trường tại vùng nông thôn Trung Quốc. Đến với cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Vịnh Thi cam kết tự mình lan tỏa những thông điệp tích cực, tình yêu thương và sự tự tin. Cô cũng muốn gây dựng nền tảng khuyến khích mọi người theo đuổi ước mơ. Cô chia sẻ điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tin vào bản thân mình, mọi thiếu sót đều có thể bù đắp. Trần Vịnh Thi cũng là người mẫu chuyên nghiệp ở Hong Kong (Trung Quốc).