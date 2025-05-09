Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội

Ngày 5/9, chia sẻ với P.V VietNamNet, chị L.D.A. (SN 2006, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc bị nhóm đối tượng hành hung tập thể.

Theo lời kể của D.A., khoảng 23h45 ngày 31/8, cô nhận được cuộc gọi từ một người bạn tên Vy, rủ xuống dưới nhà để “nói chuyện”. Tin tưởng, cô đi bộ đến khu vực trước số nhà 44 phố Tam Khương, phường Kim Liên.

“Vừa đến nơi, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ có 3 bạn nữ lao vào đánh, trong đó một người tên Khuê. Sau đó, nam thanh niên và một cô gái khác cũng tham gia. Họ kéo tôi từ bên này sang bên kia đường, đánh liên tiếp...”, D.A. run rẩy kể lại.