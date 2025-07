Cô gái bị kề dao khống chế, Thiếu tướng Công an trực tiếp giải cứu con tin

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối với Mai Đức Giang (33 tuổi, trú tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác xử lý, tổ chức lực lượng, phương án và các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin và người dân xung quanh.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả lớn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo huy động khẩn cấp lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an địa phương tổ chức phong tỏa hiện trường, thiết lập khu vực an toàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Trước diễn biến phức tạp, đối tượng manh động, có vũ khí nguy hiểm, tinh thần kích động, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia vào quá trình tiếp cận, thuyết phục, đấu tranh tâm lý với đối tượng.